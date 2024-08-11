انتشال جثث الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسقوط طائرة في البرازيل

انتهت السلطات البرازيلية من انتشال جثث الأشخاص الـ62 الذين لقوا حتفهم بسقوط طائرتهم الجمعة، فيما بدأ الخبراء في فحص الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة لتحديد سبب الكارثة.



وقالت حكومة ولاية ساو باولو إنّه "تمّ التعرّف إلى اثنتين" من الجثث بفضل البصمات الرقميّة، وإنهما تعودان لربّان الطائرة ومساعده.