مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 225 مستوطنا اقتحموا اليوم الأحد باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال. وأظهر فيديو عدداً من المستوطنين المتطرفين وهم يؤدون صلوات تلمودية.



وفيما يستمر القصف في قطاع غزة، وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس يدعو الى التعامل مع مخيم جنين بالطريقة نفسها التي يتم التعامل بها مع غزة.



وفي السياق نفسه، جاءت دعوى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي طالب بتشجيع هجرة سكان غزة والسيطرة على القطاع بشكل دائم.



في المقابل، كشفت الاونروا أن أكثر من 75 ألف فلسطيني هُجّروا في جنوب غزة في خلال الايام الماضية، مشيرة الى أن قوات الاحتلال تصدر أوامر لإجبار المزيد على الهرب.