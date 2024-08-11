مقتل خمسة مقاتلين موالين لإيران في غارة لمسيّرة في شرق سوريا

قتل خمسة مقاتلين موالين لإيران الأحد في ضربة شنتها طائرة مسيرة لم يتمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان من تحديد هويتها في شرق سوريا بالقرب من الحدود العراقية.



وقال المرصد "قتل خمسة عناصر موالين لإيران وأصيب آخرون بجروح بعضها خطير".



وأفاد المرصد بأن الاستهداف نفذته "طائرة مسيّرة مجهولة على سيارة عسكرية كانوا يستقلونها قرب الحدود السورية - العراقية".



وتعد المنطقة الحدودية بين شرق سوريا والعراق من أبرز مناطق نفوذ إيران والمجموعات الموالية لها في سوريا، وبينها فصائل عراقية. وسبق أن تعرضت شاحنات كانت تقلّ أسلحة وذخائر ومستودعات ومواقع عسكرية تابعة لتلك المجموعات إلى ضربات جوية، بينها ما تبنته واشنطن وأخرى نُسبت إلى إسرائيل.