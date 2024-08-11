مقتل رجل وإصابة آخر في إطلاق نار في الضفة الغربية المحتلة

قُتل إسرائيلي وأُصيب آخر في عملية إطلاق نار في شمال الضفة الغربية المحتلة الأحد، على ما أعلن الإسعاف والجيش الإسرائيليان.



وجاء في بيان للإسعاف الإسرائيلي أن الفرق الطبية "أعلنت وفاة رجل في العشرينات من عمره" فيما نقل رجل يبلغ 33 عامًا بواسطة مروحية وهو "مصاب بطلقات نارية في أطرافه السفلى". وأكد الجيش مقتل مدني إسرائيلي في الهجوم.

