بايدن يعتبر ترامب "خطراً فعلياً على الأمن الأميركي"

اعتبر الرئيس جو بايدن الأحد أن سلفه والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة دونالد ترامب يمثّل "خطراً فعلياً على الأمن الأميركي"، وذلك في أول مقابلة تلفزيونية يجريها منذ انسحب من السباق الى البيت الأبيض.



وقال بايدن لشبكة "سي بي إس نيوز"، "احفظوا كلماتي، في حال فوزه بهذه الانتخابات، راقبوا ما سيحصل"، مضيفاً "هو خطر فعلي على الأمن الأميركي. نحن عند منعطف في تاريخ العالم. نحن كذلك فعلا... والديموقراطية هي المفتاح".

