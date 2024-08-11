هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق الكونغو الديموقراطية

اعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم، في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، حسب مجموعة استخباراتية مقرها الولايات المتحدة.

وقال موقع سايت، المتخصص في رصد الجماعات الإسلامية المتطرفة، إنّ ولاية وسط أفريقيا التابعة للتنظيم المتطرف أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم في إقليم تشوبو.

وأوضح بيان أنّ مقاتلين أطلقوا النار على موقع للميليشيا، في قرية في تشوبو، ممّا أسفر عن مقتل ثلاثة أفراد، ثم وجهوا بنادقهم نحو المسيحيين داخل القرية.

ولفت البيان إلى أنّ النار أُضرم في أكثر من 50 منزلًا.

وأضاف موقع سايت في بيانه أن تنظيم الدولة الإسلامية في إفريقيا الوسطى "لم ينفذ عمليات من قبل" في إقليم تشوبو.

واعتبر تنظيم الدولة الإسلامية ان القوات الديموقراطية المتحالفة فرعه في إفريقيا الوسطى.

وتأسست "القوات الديموقراطية المتحالفة" في الأصل من متمرّدين أوغنديين، مسلمون بمعظمهم، وتمركزت اعتبارًا من منتصف تسعينات القرن الماضي في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث قتلت آلاف المدنيين.