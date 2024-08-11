موجة حر رابعة اجتاحت إسبانيا

اجتاحت موجة حر رابعة هذا الصيف، إسبانيا، في الأيام القليلة الماضية سجلت خلالها المناطق الشمالية درجات حرارة مرتفعة للغاية تجاوزت 40 درجة مئوية الأحد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية إنّ درجات الحرارة ارتفعت في مطلع الأسبوع في مختلف أنحاء إسبانيا، لكن بشكل خاص في منطقة

بحر كانتابريا الشمالية الأكثر برودة تقليديًا.

وأدى إلى تحذيرات من "خطر شديد" في مناطق كانتابريا وإقليم الباسك.

ووضع الناس القبعات واستخدموا المراوح لتبريد أنفسهم في بلباو بإقليم الباسك وهي واحدة من أكثر المدن تضررًا.

وقالت خوسيفا كاستيو لرويترز "الجو حار للغاية ولا يمكنك البقاء في الشوارع أو على الشاطئ".

ونصحت وزارة الصحة الإسبانية المواطنين بشرب الماء وحماية أنفسهم من أشعة الشمس وإيلاء اهتمام خاص للصغار وكبار السن.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض الاثنين.