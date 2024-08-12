إخماد حريق في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية روساتوم إن الحريق الرئيسي في محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا تم إخماده.



وقالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية إنرجوأتوم في بيان على تطبيق "تيلغرام"، إن أحد أبراج التبريد ومعدات أخرى تضررت.



ونقلت تاس أيضا عن بيان روساتوم أن أضرارا لحقت بأحد أبراج التبريد. ونسبت الوكالة إلى ممثلين محليين لوزارة الطوارئ الروسية القول إن البرج كان متوقفا عن العمل.