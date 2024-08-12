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الإطفائيون يسيطرون على حرائق استدعت إجلاء سكان في منطقة القبائل الجزائرية

أخبار دولية
2024-08-12 | 00:19
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الإطفائيون يسيطرون على حرائق استدعت إجلاء سكان في منطقة القبائل الجزائرية
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الإطفائيون يسيطرون على حرائق استدعت إجلاء سكان في منطقة القبائل الجزائرية

سيطر عناصر الإطفاء، في حلول مساء الأحد، على معظم الحرائق، التي كانت قد اندلعت، في الجزائر، الجمعة، في منطقتي تيزي وزو وبجاية في منطقة القبائل (شمال شرق).

 

وتطلّب ذلك إجلاء عشرات السكان، حسب الحماية المدنيّة وروايات شهود عيان جمعها مراسل لوكالة فرانس برس.

     

وأجلي سكّان لم يُحدّد عددهم، مع اقتراب النيران من مناطقهم في ولاية تيزي وزو، وفق ما أفاد المدير العام للغابات جمال طواهرية موقع النهار أونلاين الإخباريّ الجزائريّ.

     

وشهدت ولاية تيزي وزو حرائق عدة، بغالبيتها تمت السيطرة عليها أو في طور أن تكون كذلك، وفق ما أفاد فرانس برس المسؤول في الحماية المدنية نسيم برناوي.

     

وقال برناوي الذي التقته فرانس برس، إنّ الوضع تحت السيطرة، لكنّه أشار إلى حرائق لا تزال مشتعلة، في مناطق يصعب الوصول إليها.

     

وتمت تعبئة أكثر من 800 إطفائيّ و187 عربة تدخّل وسبع طائرات لمكافحة الحرائق التي أتت على بساتين زيتون ومساحات زراعية واجتاحت مزارع للدواجن والنحل وبعض المنازل، وفق فرانس برس.

     

ودمرّت الحرائق مئات الهكتارات من الغطاء النباتيّ، وفقًا لتقرير أولي صادر عن خدمات الحفاظ على الغابات في تيزي وزو

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