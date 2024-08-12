المعارضة الفنزويلية تدعو إلى التظاهر في 17 آب

دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو إلى التظاهر السبت 17 آب للاعتراف بـ"انتصار" المعارضة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 تموز وأُعلِن فيها فوز الرئيس المنتهية ولايته نيكولاس مادورو.وقالت ماتشادو التي تعيش مختبئة منذ عشرة أيام، على شبكات التواصل الاجتماعي: "السبت 17 آب سنخرج إلى شوارع فنزويلا والعالم لنهتف معا حتى يدعم العالم انتصارنا ويعترف بالحقيقة والسيادة الشعبية".وقال مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي حلّ محل ماتشادو بعد أن أعلنت السلطات عدم أهليتها: "لقد انتصرنا، لقد انتصرت فنزويلا نراكم في السابع عشر من الشهر الجاري".