واشنطن تأمر بتسريع وصول إحدى حاملات طائراتها في الشرق الأوسط

أمر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن بـ"تسريع وصولها" إلى الشرق الأوسط حسبما أعلن البنتاغون، في وقت يتهدد التصعيد العسكري المنطقة بأسرها على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر إن أوستن أمر الأسطول الذي تقوده يو إس إس أبراهام لينكولن ويضم مقاتلات من طراز إف-35 سي، بالتحرك على نحو أسرع، في مواجهة خطر هجوم واسع النطاق من جانب حزب الله أو من إيران نفسها ضد إسرائيل.



وأضاف رايدر أن أوستن أجرى محادثة مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت الأحد، وأمر أيضا بإرسال غواصة الصواريخ "يو إس إس جورجيا" في المنطقة نفسها.



