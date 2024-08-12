اصطدام هليكوبتر بسطح فندق في أستراليا

أعلنت السلطات في ولاية كوينزلاند الأسترالية إجلاء المئات من نزلاء أحد الفنادق، في مدينة كيرنز السياحية، بعد اصطدام طائرة هليكوبتر بسطح الفندق.

وأفادت وسائل إعلام باستدعاء أطقم الطوارئ، بعد الحادث، الذي وقع في فندق دوبل تري، التابع لسلسلة فنادق هيلتون في مدينة كيرنز الشماليةز

وقالت شرطة ولاية كوينزلاند في بيان: “أُخلي المبنى كإجراء احترازيّ ولم يصب أي شخص على الأرض.”

وأضافت: “تعمل الشرطة في مكان الحادث للتحقيق في ملابساته.”

وذكرت تقارير إعلامية أسترالية أن مروحتين من مراوح الطائرة الهليكوبتر انفصلتا وسقطت إحداهما في مسبح الفندق.