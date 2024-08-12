منتدى الإنترنت العالميّ لمكافحة الإرهاب: قلقون في شأن المحتوى الذي تنشره حماس على منصة إكس

عبّر منتدى الإنترنت العالميّ لمكافحة الإرهاب عن قلقه في شأن المحتوى، الذي تنشره حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على منصة إكس التابعة لإيلون ماسك، وفق صحيفة صنداي تايمز.

واضافت الصحيفة أنّه يشعر بالقلق في شأن عضوية منصة التواصل الاجتماعيّ، في مجلس إدارته.

ووفقا لصحيفة صنداي تايمز، يعتقد أعضاء المنتدى أن عضوية إكس وموقعه في مجلس إدارته يقوض مصداقية المنتدى.

وثالت الصحيفة إنّ إجبار منصة إكس على الخروج من المنتدى سيكون صعبًا، لأنّه عضو مؤسس.

ولفتت إلى أنّ المنتدى قد يضطر إلى تعديل وثيقة التأسيس، لإلغاء عضوية منصة التواصل الاجتماعيّ.