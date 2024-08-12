قتلى بانهيار جناح بسبب صاعقة في الصين

قُتل ستة أشخاص وأصيب عشرة آخرون بعدما تسببت صاعقة بانهيار جناح في متنزّه في شرق الصين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.ووقع الحادث الأحد في مدينة تشانغتشو (شرق)، على مسافة نحو 150 كيلومترا شمال غرب شنغهاي.ونقل المصابون إلى المستشفى حيث يتلقون العلاج وحالتهم مستقرة، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).ويجري تحقيق في الحادث، وفق ما ذكرته محطة "سي سي تي في" الحكومية.