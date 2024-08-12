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زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا يطلبون من إيران الإحجام عن شن هجمات على إسرائيل

أخبار دولية
2024-08-12 | 02:18
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زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا يطلبون من إيران الإحجام عن شن هجمات على إسرائيل
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زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا يطلبون من إيران الإحجام عن شن هجمات على إسرائيل

أعلن زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا أنهم يدعون إيران وحلفاءها للإحجام عن شن هجمات على إسرائيل من شأنها أن تصعد التوتر وتعرض فرص التوصل لوقف لإطلاق النار وتحرير الرهائن للخطر.

وقالت الدول في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية، إن القتال يجب أن يتوقف الآن وكذلك يتعين الإفراج عن كل الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

وشدد البيان على أن السكان في قطاع غزة يحتاجون إلى "إيصال وتوزيع المساعدات بشكل عاجل ودون عراقيل".

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