الصين تدعو إلى وقف التصعيد وسط الهجوم الأوكراني على روسيا

دعت بكين إلى وقف التصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية مع تنفيذ كييف عملية عسكرية واسعة النطاق في منطقة كورسك الروسية في الأيام الأخيرة.



وقالت وزارة الخارجية الصينية: "تدعو الصين جميع الأطراف إلى وقف التصعيد"، مشدّدة على ضرورة "عدم توسيع ساحة المعركة وعدم تكثيف المعارك وعدم صب الزيت على النار" من أي جهة.



وأضافت: "ستحافظ الصين على تواصل مع المجتمع الدولي وتأدية دور بناء في تعزيز الحل السياسي للأزمة".

