أوامر بإخلاء بلدات قريبة من أثينا بسبب الحرائق

أمر الدفاع المدني اليوناني بإخلاء عدد من المدن في ضاحية شمال شرق أثينا في مواجهة تقدم حريق هائل اندلع الأحد ويواصل الاتساع.وكتب الدفاع المدني في رسائل نصية عممها على جميع الأشخاص الموجودين في المنطقة المعنية: "حريق غابة قربكم. اتبعوا تعليمات السلطات"، معطيا توجيهات بشأن مسار الإخلاء.وأدى الحريق ليل الأحد الإثنين إلى إخلاء مدينة ماراثون التاريخية على مسافة 40 كيلومترا شمال شرق أثينا والتي تُعِد أكثر من سبعة آلاف نسمة.وتم إخلاء ما لا يقل عن خمس مناطق أخرى فجر الإثنين فضلا عن مستشفيين أحدهما للأطفال والآخر عسكري في بينتيلي على مسافة 15 كيلومترا شمال شرق العاصمة.وفتحت السلطات ملعب أواكا الأولمبي في شمال أثينا لاستقبال آلاف الأشخاص.