تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان يتبنى هجوما في منطقة ذات غالبية شيعية في كابول

تبنّى تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان ليل الأحد الاثنين هجوما بقنبلة أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة العشرات في حي تسكنه أغلبية شيعية في كابول.



وقال التنظيم في منشور على "تلغرام"، إن "شيعيا قُتِل وأصيب 13 آخرون في هجوم بقنبلة نفذه جنود الخلافة في العاصمة الأفغانية".



وأعلنت الشرطة الأحد مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في انفجار عبوة ناسفة بحافلة صغيرة في حي تسكنه أغلبية شيعية في كابول.



وأفاد خالد زدران في بيان بأن قنبلة "زرعت على حافلة في منطقة دشت برتشي وأدى انفجارها إلى مقتل شخص وإصابة 11".



وكان تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان قد أعلن مسؤوليته عن هجمات عدة على أقلية الهزارة الشيعة الذين يعتبرهم كفارا.