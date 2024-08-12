اتفاق بين كانبيرا وواشنطن ولندن محوره الدفع النووي البحري

أعلنت أستراليا أنها وقّعت اتفاقا يجيز تبادل المعلومات والمعدات على صعيد الدفع النووي البحري مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.



وقال وزير الدفاع الاسترالي ريتشارد مارلز: "يشكل هذا الاتفاق مرحلة مهمة نحو امتلاك أستراليا غواصات تعمل بالدفع النووي التقليدي".



ووقع الاتفاق في إطار ميثاق "أوكوس" مع واشنطن ولندن والذي أبصر النور في ايلول 2021، ويلحظ تزويد استراليا أسطولا من الغواصات التي تعمل بالدفع النووي اعتبارا من العام 2040.



ووقع هذا الميثاق بين الدول الثلاث بهدف احتواء النفوذ الصيني في منطقة جنوب المحيط الهادئ.





