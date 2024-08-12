كوريا الجنوبية وأميركا ستجريان تدريبات سنوية لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية

أعلن مسؤولون أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستبدآن تدريبات عسكرية صيفية سنوية الأسبوع المقبل لتعزيز قدراتهما على مواجهة التهديدات الصاروخية والإلكترونية لكوريا الشمالية.



وتأتي المناورات المقررة في الفترة من 19 إلى 29 آب في الوقت الذي تواصل فيه كوريا الشمالية تطوير برامجها النووية والصاروخية وتحاول إطلاق أقمار صناعية استطلاعية وتجسسية.



وقال جيشا البلدين في بيان إن التدريبات ستحاكي "تهديدات واقعية" في جميع المجالات، بما في ذلك تهديدات الصواريخ الكورية الشمالية بل والتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) والهجمات الإلكترونية وغيرها من الدروس المستفادة من وقائع حدثت مؤخرا.

