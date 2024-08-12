وزارة الدفاع الروسية: موسكو تتصدى لتوغل أوكراني في أراضيها

أعلنت وزارة الدفاع في موسكو أن القوات الروسية منعت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية محاولات القوات الأوكرانية لاختراق عمق الأراضي الروسية.



وضربت مركبات قتالية مدرعة وأنظمة صواريخ مضادة للطائرات تابعة لأوكرانيا في منطقة كورسك.



وقالت الوزارة إن أنظمة الدفاع الجوي فوق منطقة كورسك أسقطت أربعة صواريخ تكتيكية من طراز توشكا-يو و14 طائرة بدون طيار أطلقتها أوكرانيا.