بوتين سيجري محادثات مع الرئيس الفلسطيني غدًا

الشرطة البريطانية: القبض على رجل بعد طعن فتاة وامرأة في لندن

الشرطة البريطانية: القبض على رجل بعد طعن فتاة وامرأة في لندن

مفاوضات وبيان حماس واتصال بين اوستن وغالانت… هذا ما في التفاصيل