الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
33
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
33
o
متن
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
33
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
33
o
متن
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الشرطة البريطانية: القبض على رجل بعد طعن فتاة وامرأة في لندن
أخبار دولية
2024-08-12 | 08:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الشرطة البريطانية: القبض على رجل بعد طعن فتاة وامرأة في لندن
أعلنت الشرطة البريطانية أنها ألقت القبض على رجل بعد طعن فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 34 عامًا في ساحة ليستر في وسط لندن التي يقصدها عادة عدد من السائحين.
وذكرت الشرطة أنها لا تشتبه في أحد وتنتظر تحديثًا عن حالة المصابتين اللتين نقلتا إلى المستشفى.
أخبار دولية
البريطانية:
القبض
وامرأة
التالي
بوتين: أوكرانيا تسعى بهجومها على كورسك إلى تحسين موقفها التفاوضي
بوتين سيجري محادثات مع الرئيس الفلسطيني غدًا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-08-05
تحرش بفتاة قاصر في مخيم للنازحين السوريين... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه
أمن وقضاء
2024-08-05
تحرش بفتاة قاصر في مخيم للنازحين السوريين... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه
0
أخبار دولية
2024-08-02
الشرطة البريطانية تستعد لاحتجاجات مخطط لها من اليمين المتطرف
أخبار دولية
2024-08-02
الشرطة البريطانية تستعد لاحتجاجات مخطط لها من اليمين المتطرف
0
أخبار دولية
2024-07-29
الشرطة البريطانية تعتقل رجلا بعد "واقعة كبيرة" في شمال غرب إنكلترا
أخبار دولية
2024-07-29
الشرطة البريطانية تعتقل رجلا بعد "واقعة كبيرة" في شمال غرب إنكلترا
0
منوعات
2024-06-28
بعد هروبه من رجال الشرطة... كلب بوليسي يلقي القبض على رجل: إليكم المشهد الكامل! (فيديو)
منوعات
2024-06-28
بعد هروبه من رجال الشرطة... كلب بوليسي يلقي القبض على رجل: إليكم المشهد الكامل! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:36
المستشار الألماني حثّ الرئيس الإيراني على تجنب المزيد من التصعيد العسكري في الشرق الأوسط
أخبار دولية
09:36
المستشار الألماني حثّ الرئيس الإيراني على تجنب المزيد من التصعيد العسكري في الشرق الأوسط
0
أخبار دولية
08:57
الجيش الإسرائيلي : مقتل 31 مقاتلا فلسطينيا في الضربة على المدرسة في غزة السبت
أخبار دولية
08:57
الجيش الإسرائيلي : مقتل 31 مقاتلا فلسطينيا في الضربة على المدرسة في غزة السبت
0
أخبار دولية
08:51
بارولين عبّر للرئيس الإيراني عن قلق الفاتيكان من التصعيد في الشرق الاوسط
أخبار دولية
08:51
بارولين عبّر للرئيس الإيراني عن قلق الفاتيكان من التصعيد في الشرق الاوسط
0
أخبار دولية
08:43
حاكم كورسك: أوكرانيا تسيطر على 28 تجمعًا سكنيًا روسيًا
أخبار دولية
08:43
حاكم كورسك: أوكرانيا تسيطر على 28 تجمعًا سكنيًا روسيًا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
15:19
حادثة مروعة تهز تونس... ما فعله هذا الرجل بزوجته مرعب!
منوعات
15:19
حادثة مروعة تهز تونس... ما فعله هذا الرجل بزوجته مرعب!
0
منوعات
2024-08-06
لهذا السبب... نشطاء بيئيون يستهدفون فيلا فخمة لميسي في إيبيزا
منوعات
2024-08-06
لهذا السبب... نشطاء بيئيون يستهدفون فيلا فخمة لميسي في إيبيزا
0
أمن وقضاء
2024-08-11
انتحل صفة امنية في زغرتا ونفذ عملية سلب بقوة السلاح
أمن وقضاء
2024-08-11
انتحل صفة امنية في زغرتا ونفذ عملية سلب بقوة السلاح
0
صحف اليوم
00:04
ما تردّد عن إيقاف الدوريات المشتركة بين الجيش و"اليونيفيل" لا يمت الى الحقيقة بصلة (النهار)
صحف اليوم
00:04
ما تردّد عن إيقاف الدوريات المشتركة بين الجيش و"اليونيفيل" لا يمت الى الحقيقة بصلة (النهار)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:57
ملف الكهرباء... بحث في إمكان إيجاد حل لدفع مستحقات لبنان الدولة العراقية
أخبار لبنان
07:57
ملف الكهرباء... بحث في إمكان إيجاد حل لدفع مستحقات لبنان الدولة العراقية
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
مفاوضات وبيان حماس واتصال بين اوستن وغالانت… هذا ما في التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
07:55
مفاوضات وبيان حماس واتصال بين اوستن وغالانت… هذا ما في التفاصيل
0
أخبار لبنان
06:43
ميقاتي: الإتصالات الديبلوماسية ناشطة لوقف التهديدات الإسرائيلية ولبنان متمسك بمهام "اليونيفيل"
أخبار لبنان
06:43
ميقاتي: الإتصالات الديبلوماسية ناشطة لوقف التهديدات الإسرائيلية ولبنان متمسك بمهام "اليونيفيل"
0
تقارير نشرة الاخبار
16:46
حماس تطلب تجنّب جولات المفاوضات مع إسرائيل وهذا ما في التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
16:46
حماس تطلب تجنّب جولات المفاوضات مع إسرائيل وهذا ما في التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في أعالي جبال كسروان... قرى OMT الصيفية تفوق الخيال إليكم جديدها
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في أعالي جبال كسروان... قرى OMT الصيفية تفوق الخيال إليكم جديدها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الذكاء الاصطناعيّ يعيد الأموات إلى الشاشات
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الذكاء الاصطناعيّ يعيد الأموات إلى الشاشات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الألعاب الأولمبية...فواتير باهظة عبر الزمن
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الألعاب الأولمبية...فواتير باهظة عبر الزمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
منتخب نجوم أميركا في كرة السلة يحصد لقبه الخامس في الاولمبياد… وقصة ملهمة وراء نجاح اللاعب الباكستانيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:39
منتخب نجوم أميركا في كرة السلة يحصد لقبه الخامس في الاولمبياد… وقصة ملهمة وراء نجاح اللاعب الباكستانيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بعد ثمانين عامًا... الدبابات الألمانية تعود الى روسيا في توغل اوكرانيّ كبير
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بعد ثمانين عامًا... الدبابات الألمانية تعود الى روسيا في توغل اوكرانيّ كبير
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
15:49
وفاة الممثل سمير شمص
أخبار لبنان
15:49
وفاة الممثل سمير شمص
2
أخبار لبنان
07:39
المديرية العامة للشؤون العقارية: جدول استقبال المراجعات والمعاملات لدى أمانات السجل للأسبوع الحالي
أخبار لبنان
07:39
المديرية العامة للشؤون العقارية: جدول استقبال المراجعات والمعاملات لدى أمانات السجل للأسبوع الحالي
3
أخبار دولية
13:48
أكسيوس عن مصدرين: المخابرات الإسرائيلية تعتقد أنّ إيران قررت مهاجمة إسرائيل مباشرة وربما تقوم بذلك خلال أيام
أخبار دولية
13:48
أكسيوس عن مصدرين: المخابرات الإسرائيلية تعتقد أنّ إيران قررت مهاجمة إسرائيل مباشرة وربما تقوم بذلك خلال أيام
4
منوعات
15:19
حادثة مروعة تهز تونس... ما فعله هذا الرجل بزوجته مرعب!
منوعات
15:19
حادثة مروعة تهز تونس... ما فعله هذا الرجل بزوجته مرعب!
5
صحف اليوم
00:46
برّي لـ”الجمهورية”: البعض يُضيّع وقته إذا كان يعوّل على أن تفضي المعركة الحالية إلى إضعاف “حزب الله”
صحف اليوم
00:46
برّي لـ”الجمهورية”: البعض يُضيّع وقته إذا كان يعوّل على أن تفضي المعركة الحالية إلى إضعاف “حزب الله”
6
منوعات
16:30
حوصرت بطريقة غير متوقعة في أحد المطارات... ما حصل لاحقا مع هذه المرأة كارثي!
منوعات
16:30
حوصرت بطريقة غير متوقعة في أحد المطارات... ما حصل لاحقا مع هذه المرأة كارثي!
7
اسرار
23:29
أسرار الصحف 12-8-2024
اسرار
23:29
أسرار الصحف 12-8-2024
8
صحف اليوم
23:43
حزب الله يتفادى منح إسرائيل الذريعة لقصف مناطق مدنية والضاحية الجنوبية (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
23:43
حزب الله يتفادى منح إسرائيل الذريعة لقصف مناطق مدنية والضاحية الجنوبية (الأنباء الكويتية)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More