الشرطة البريطانية: القبض على رجل بعد طعن فتاة وامرأة في لندن

أعلنت الشرطة البريطانية أنها ألقت القبض على رجل بعد طعن فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 34 عامًا في ساحة ليستر في وسط لندن التي يقصدها عادة عدد من السائحين.



وذكرت الشرطة أنها لا تشتبه في أحد وتنتظر تحديثًا عن حالة المصابتين اللتين نقلتا إلى المستشفى.