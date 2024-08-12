بوتين: أوكرانيا تسعى بهجومها على كورسك إلى تحسين موقفها التفاوضي

رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن أوكرانيا تحاول تحسين موقفها التفاوضي بهجومها على منطقة كورسك الروسية، مؤكدًا أن موسكو سترد على هذا الهجوم.