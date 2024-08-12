حاكم كورسك: أوكرانيا تسيطر على 28 تجمعًا سكنيًا روسيًا

أعلن حاكم منطقة كورسك الروسية اليوم الاثنين أن أوكرانيا تسيطر على 28 تجمعًا سكنيًا في المنطقة الحدودية.



وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تقدمت 12 لمسافة كيلومترًا داخل الأراضي الروسية في توغل بدأته في السادس من آب.