الجيش الإسرائيلي : مقتل 31 مقاتلا فلسطينيا في الضربة على المدرسة في غزة السبت

أعلن الجيش الإسرائيلي أن 31 مقاتلا فلسطينيا لقوا حتفهم في القصف الذي استهدف مدرسة في غزة نهاية الأسبوع.



وأفاد عناصر إنقاذ بأن القصف أودى بـ93 شخصا على الأقل بينهم 11 طفلا.



وأفاد الجيش في بيان مشترك مع أجهزة الأمن الإسرائيلية بأنه تأكّد من "هويات 31 عنصرا من حماس والجهاد الإسلامي" قتلوا في الضربة، وقدّم لائحة بأسماء وصور المقاتلين.