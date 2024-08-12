المستشار الألماني حثّ الرئيس الإيراني على تجنب المزيد من التصعيد العسكري في الشرق الأوسط

ناشد المستشار الالماني أولاف شولتس الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، في مكالمة هاتفية، بذل كل ما في وسعه لمنع المزيد من التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.



وشدد شولتس لبزشكيان على أنه يتعين وقف دوامة العنف في الشرق الأوسط الآن لأن أي مسار آخر من شأنه أن يؤدي إلى خطر لا يمكن حساب عواقبه على دول المنطقة وشعوبها.