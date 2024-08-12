واشنطن تريد "المضي قدما" في اجتماع سويسرا حول السودان حتى في غياب الخرطوم

أعلنت الولايات المتحدة أنها تريد بدء محادثات بشأن السودان هذا الأسبوع في سويسرا حتى في غياب ممثلي الحكومة السودانية التي أبدت تحفظات على الطرح الأميركي.



وأوضح المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو في مؤتمر صحافي في جنيف أننا "أجرينا مناقشات معمّقة مع الجيش السوداني لكنهم لم يعطونا تأكيدا بعد" في ما يتعلّق بمجيئهم في 14 آب إلى سويسرا.



وأكد أننا "سنمضي قدما في هذا الحدث (...) وهذا ما تمّ توضيحه للطرفين".