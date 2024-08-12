الجيش الأوكراني يعلن سيطرته على ألف كلم مربعة داخل أراضي روسيا

أعلنت أوكرانيا سيطرتها على ألف كيلومتر مربعة من الأراضي الروسية في منطقة كورسك الحدودية.



وأكح قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي خلال اجتماع مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي أننا "نواصل تنفيذ عمليات هجومية في منطقة كورسك. في الوقت الحالي، نسيطر على نحو 1000 كيلومتر مربعة من أراضي روسيا".