واشنطن تحذّر من رد "قوي" إذا نقلت إيران صواريخ لروسيا

حذّرت الولايات المتحدة إيران من عواقب تسليح روسيا، مشيرة إلى أنها علمت بأن طهران ستزود موسكو بمئات الصواريخ البالستية.



وأكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحافيين أننا "على استعداد للرد بشكل سريع وقوي إذا مضت إيران قدما بنقل الصواريخ البالستية، وهي خطوة من وجهة نظرنا ستمثّل تصعيدا كبيرا في دعم إيران لحرب روسيا العدوانية على أوكرانيا".



وفي سياق آخر، اعتبرت وزارة الخارجية الاميركية أن اتفاقا لوقف إطلاق النار في عزة لا يزال ممكنا.