واشنطن تتوقّع هجوما إيرانيا على إسرائيل "هذا الأسبوع"

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن محادثات مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا لبحث التوتر في الشرق الأوسط بما في ذلك التهديدات الإيرانية بمهاجمة إسرائيل، وفق ما أعلن البيت الأبيض.



وشدد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي على أنه "علينا أن نكون على استعداد لما يمكن أن تكون مجموعة هجمات كبيرة".



وأكد أن واشنطن تتفق مع تقييمات إسرائيل التي تترقب هجوماً "قد ينفذ هذا الأسبوع".