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ترودو: خطر التصعيد حقيقي والتحديات في الشرق الاوسط كبيرة

أخبار دولية
2024-08-12 | 13:37
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ترودو: خطر التصعيد حقيقي والتحديات في الشرق الاوسط كبيرة
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ترودو: خطر التصعيد حقيقي والتحديات في الشرق الاوسط كبيرة

اعتبر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن هناك خطرا حقيقيا للتصعيد في الصراع بين إسرائيل وحزب الله.

وحثّ الكنديين مغادرة لبنان ما دام ذلك ممكنا لأن أوتاوا قد لا تتمكن من إجلاء الجميع إذا ساء الوضع.
 
ورأى ترودو أن خطر التصعيد حقيقي، والتحديات في المنطقة كبيرة.

وقال": نتخذ بعض الاستعدادات لنكون قادرين على تقديم الدعم في حال تدهور الأمور، لكن الوضع صعب للغاية لدرجة أننا قد لا نتمكن من إجلاء جميع الكنديين". 

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