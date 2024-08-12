25 قتيلا و192 جريحا في صدامات أعقبت انتخابات فنزويلا وفق حصيلة رسمية



أعلن المدعي العام الفنزويلي الاثنين سقوط 25 قتيلا و192 جريحا خلال الاضطرابات التي أعقبت إعلان فوز نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 تموز .



وقال المدعي العام طارق وليم صعب، خلال اجتماع لمجلسي الدفاع والدولة، "قتل 25 شخصا بينهم عنصران من الحرس الوطني البوليفاري، خلال 48 ساعة فقط ... بين 29 و30 تموز". وأضاف أن "192 شخصاً أصيبوا بأسلحة نارية وأسلحة بيضاء وأدوات مختلفة وقنابل حارقة".

