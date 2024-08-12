القسام: مقتل رهينة إسرائيلي وإصابة رهينتين في "حادثين" بغزة

أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عزالدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، الاثنين مقتل رهينة إسرائيلي وإصابة امرأتين رهينتين بجروح في "حادثتين" منفصلتين في قطاع غزة.



وقال ابو عبيدة "في حادثتين منفصلتين قام مجندان من المكلفين بحراسة أسرى العدو بإطلاق النار على أسير صهيوني وقتله على الفور بالإضافة إلى إصابة أسيرتين بجراح خطيرة، وتجري محاولات لإنقاذ حياتهما".



وحمل حكومة "العدو المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر وما يترتب عليها من ردات الفعل التي تؤثر على أرواح الأسرى الصهاينة، وتم تشكيل لجنة لمعرفة التفاصيل وسيتم لاحقاً الإعلان عنها".



ولم يحدد البيان الذي نشر على تلغرام هويات الرهائن أو مكان وتاريخ الواقعتين.