الولايات المتحدة تحذر ايران من التدخل في الانتخابات الأميركية بعد قرصنة وثائق لحملة ترامب

حذرت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين إيران من عواقب التدخل في الانتخابات بعد أن تحدّث فريق حملة دونالد ترامب عن قرصنة وثائق من جانب خصم أجنبي.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحافيين إن "هذه المحاولات الأخيرة للتدخل في الانتخابات الأميركية ليست جديدة بالنسبة للنظام الإيراني الذي من وجهة نظرنا، قوض الديموقراطيات - أو حاول ذلك - لسنوات عديدة".



وقال باتيل إن الولايات المتحدة أثارت مخاوف في الماضي بشأن القرصنة الإلكترونية الإيرانية.



وأضاف باتيل "لا يزال لدينا عدد من الأدوات في التصرف لمحاسبة النظام الإيراني ولن نتردد في استخدامها".



ولم يؤكد ما إذا كانت الولايات المتحدة قد تحققت من أن إيران تقف وراء القرصنة المزعومة.