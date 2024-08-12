رئيس إيران يؤكد أن لبلاده "حق الرد" على "المعتدين"

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الاثنين بأن لبلاده "حق الرد" على أي هجوم يستهدفها، بعدما دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى تجنّب التصعيد في ظل ارتفاع مستوى التوتر مع إسرائيل.



وقال وفق بيان نشرته وكالة "إرنا" في نسختها العربية بعد اتصال هاتفي مع شولتس إن "إيران ترحب بتطور التفاعل مع كافة الدول والتأكيد على حل المشاكل عبر التفاوض، لكنها لن تخضع أبدا للضغوط والحظر والبلطجة والعدوان، كما ترى بأن من حقها الرد على المعتدين وفق المعايير الدولية".