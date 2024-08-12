رئيس وزراء بريطانيا يحضّ إيران على "الامتناع عن مهاجمة إسرائيل"

اعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر انه حض إيران على "الامتناع عن مهاجمة إسرائيل" في اتصال هاتفي مع الرئيس مسعود بزشكيان الاثنين.



وعقب صدور بيان مشترك بين الولايات المتحدة وأربع دول أوروبية يطلب من إيران "التراجع" عن التهديد، قالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية "قال رئيس الوزراء إنه يشعر بقلق عميق إزاء الوضع في المنطقة ودعا جميع الأطراف إلى احتواء التصعيد وتجنب توسيع المواجهة الإقليمية".

