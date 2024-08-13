الولايات المتحدة تطلب من أنقرة وحلفاء آخرين اقناع إيران بخفض التوترات

اعلن جيف فليك، السفير الأميركي لدى تركيا، إن الولايات المتحدة تطلب من أنقرة وحلفاء آخرين لهم علاقات مع إيران إقناعها بخفض التوترات في الشرق الأوسط.