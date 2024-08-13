أكسيوس: بلينكن سيتوجه إلى الشرق الأوسط مساء الثلاثاء

كشف مراسل موقع أكسيوس باراك رافيد على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين نقلا عن مصدر إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من المقرر أن يسافر إلى الشرق الأوسط يوم الثلاثاء وسط تصاعد التوترات في المنطقة.



وأضاف رافيد أن بلينكن يخطط لزيارة قطر ومصر وإسرائيل.

