تحقيق في محاولات قرصنة من قبل إيران استهدفت مستشاري هاريس وترامب

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) يحقق فيما يشتبه في أنها محاولات قرصنة من قبل إيران استهدفت مستشاري حملة الحزب الديمقراطي للرئيس جو بايدن ونائبته كاملا هاريس، بالإضافة إلى استهداف أحد مساعدي المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب.