الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إيران: لا نطلب "الإذن" من أحد للردّ على إسرائيل

أخبار دولية
2024-08-13 | 03:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إيران: لا نطلب &quot;الإذن&quot; من أحد للردّ على إسرائيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إيران: لا نطلب "الإذن" من أحد للردّ على إسرائيل

ردّت إيران على دعوات الولايات المتحدة ودول أوروبية لها إلى "التراجع" عن تهديدها ضد إسرائيل، مؤكدة أنها لا تطلب "الإذن" من أحد للردّ على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران.
     
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان "الجمهورية الإسلامية مصمّمة على الدفاع عن سيادتها ... ولا تطلب الإذن من أي كان لممارسة حقوقها المشروعة"، معتبرا أن الدعوة الغربية "تناقض مبادئ وأحكام القانون الدولي وتشكّل دعما علنيا وعمليا" لإسرائيل.

آخر الأخبار

أخبار دولية

"الإذن"

للردّ

إسرائيل

LBCI التالي
انفجارات قرب سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر
ترامب خلال مقابلة مع ماسك عبر اكس: طهران لن تهاجم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:00

رئيس وزراء بريطانيا يحضّ إيران على "الامتناع عن مهاجمة إسرائيل"

LBCI
أخبار دولية
13:32

واشنطن تتوقّع هجوما إيرانيا على إسرائيل "هذا الأسبوع"

LBCI
آخر الأخبار
2024-08-09

تسنيم نيوز عن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني: سننفذ أمر الزعيم الأعلى بإنزال "عقاب قاس" بإسرائيل

LBCI
أخبار دولية
2024-08-08

القائم بأعمال الخارجية الإيراني: اغتيال هنية "خطأ استراتيجي" سيكون "مكلفاً" لإسرائيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:40

مقتل شخص جراء حريق غابات في ضواحي أثينا

LBCI
أخبار دولية
05:34

قيود على تحركات المدنيين في اوكرانيا شمال شرق البلاد

LBCI
أخبار دولية
05:25

مئات المستوطنين يقتحمون باحات "الأقصى"

LBCI
أخبار دولية
05:17

طالبان: مقتل 3 في إشتباكات على الحدود بين باكستان وأفغانستان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-08-08

الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الاسرائيلي أغار ليلا على أطراف بلدة المنصوري في قضاء صور ما أدى الى أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والبنى التحتية

LBCI
أخبار لبنان
08:18

شقير: إستهداف المحكمة الشرعية السنية عمل جبان يستدعي معاقبة فاعليه

LBCI
آخر الأخبار
2024-07-13

معلومات للـ LBCI : مخابرات الجيش اوقفت احد المعنيين بالتحريض على التهجم على باص للنقل المشترك وهو من آل رباح بعدما كانت اوقفت ليل امس عاملا سوريا لديه لتهجمه على حافلة نقل مشترك واعتدائه على احد ركابها

LBCI
أخبار لبنان
07:39

المديرية العامة للشؤون العقارية: جدول استقبال المراجعات والمعاملات لدى أمانات السجل للأسبوع الحالي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

إليكم الخيارات البديلة أمام اللبنانيين في حال أغلقت أبواب مطار بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

إسرائيل في حال إستنفار قصوى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

مصرف لبنان قادر على الحفاظ على سعر الدولار إذا توسعت الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

الإعتداءت الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... حرش كونين وكفرحمام ودبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

الولايات المتحدة تسعى لإنقاذ المفاوضات في وقت تتصاعد الخلافات بين حماس وإسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

في اليوم العالمي للشباب: شباب لبنان يصنعون مستقبلهم بنفسهم وإلى عالم التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي در

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

المسؤول الاعلامي لحماس في لبنان: الجانب الاسرائيلي لم يرد حتى الآن على مقترحات حماس

LBCI
رياضة
13:19

ذهبيات تاريخية للعرب في أولمبياد باريس... وهكذا أتت نتائج لبنان

LBCI
رياضة
13:17

من باريس إلى لوس أنجلوس: هكذا اختتمت الألعاب الأولمبية وإلى اللقاء عام ٢٠٢٨!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
16:59

هزّة أرضية شعر بها سكان معظم المناطق اللبنانيّة

LBCI
آخر الأخبار
17:10

مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: هزة ارضية مركزها قرب حمص في سوريا شعر بها سكان لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

إليكم الخيارات البديلة أمام اللبنانيين في حال أغلقت أبواب مطار بيروت

LBCI
أخبار لبنان
17:19

هزّة أرضية ضربت سوريا والاردن وشعر بها سكان لبنان

LBCI
آخر الأخبار
17:01

زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب منطقة الأردن وسوريا

LBCI
أخبار لبنان
07:39

المديرية العامة للشؤون العقارية: جدول استقبال المراجعات والمعاملات لدى أمانات السجل للأسبوع الحالي

LBCI
اقتصاد
02:05

إنخفاض بأسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
09:31

بلاغ من محافظ بيروت إلى مالكي الشقق السكنية في بيروت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More