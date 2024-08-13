إيران: لا نطلب "الإذن" من أحد للردّ على إسرائيل

ردّت إيران على دعوات الولايات المتحدة ودول أوروبية لها إلى "التراجع" عن تهديدها ضد إسرائيل، مؤكدة أنها لا تطلب "الإذن" من أحد للردّ على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان "الجمهورية الإسلامية مصمّمة على الدفاع عن سيادتها ... ولا تطلب الإذن من أي كان لممارسة حقوقها المشروعة"، معتبرا أن الدعوة الغربية "تناقض مبادئ وأحكام القانون الدولي وتشكّل دعما علنيا وعمليا" لإسرائيل.