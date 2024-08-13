طالبان: مقتل 3 في إشتباكات على الحدود بين باكستان وأفغانستان

أعلن متحدث باسم حكومة طالبان في كابول اليوم الثلاثاء أن ثلاثة مدنيين أفغان قتلوا في اشتباك على الحدود بين قوات الأمن الباكستانية والأفغانية.



وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية مفتي عبد المتين أن الاشتباكات وقعت في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين بالقرب من معبر تورخام على الحدود الجنوبية الغربية بعد أن فتحت قوات حرس الحدود الباكستانية النار على نظيرتها الأفغانية.



وأشار إلى أن القوات الباكستانية استهدفت منازل المدنيين ما أسفر عن مقتل امرأة وطفلين.



ولم يرد الجيش الباكستاني بعد على طلب للتعليق. وقال مسؤول أمني رفض نشر اسمه لأنه غير مخول له بالتحدث إلى وسائل الإعلام إن ثلاثة أفراد من القوات الباكستانية شبه العسكرية أصيبوا في القتال.