الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
36
o
الجنوب
32
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
33
o
متن
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
36
o
الجنوب
32
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
33
o
متن
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
طالبان: مقتل 3 في إشتباكات على الحدود بين باكستان وأفغانستان
أخبار دولية
2024-08-13 | 05:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
طالبان: مقتل 3 في إشتباكات على الحدود بين باكستان وأفغانستان
أعلن متحدث باسم حكومة طالبان في كابول اليوم الثلاثاء أن ثلاثة مدنيين أفغان قتلوا في اشتباك على الحدود بين قوات الأمن الباكستانية والأفغانية.
وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية مفتي عبد المتين أن الاشتباكات وقعت في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين بالقرب من معبر تورخام على الحدود الجنوبية الغربية بعد أن فتحت قوات حرس الحدود الباكستانية النار على نظيرتها الأفغانية.
وأشار إلى أن القوات الباكستانية استهدفت منازل المدنيين ما أسفر عن مقتل امرأة وطفلين.
ولم يرد الجيش الباكستاني بعد على طلب للتعليق. وقال مسؤول أمني رفض نشر اسمه لأنه غير مخول له بالتحدث إلى وسائل الإعلام إن ثلاثة أفراد من القوات الباكستانية شبه العسكرية أصيبوا في القتال.
أخبار دولية
إشتباكات
الحدود
باكستان
وأفغانستان
التالي
مئات المستوطنين يقتحمون باحات "الأقصى"
يونيسف: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأكبر في العالم من حيث عدد الأطفال
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-08-10
مقتل جنديين هنديين في إشتباكات في كشمير
أخبار دولية
2024-08-10
مقتل جنديين هنديين في إشتباكات في كشمير
0
أخبار دولية
2024-07-23
مقتل 15 جنديا في النيجر قرب الحدود مع بوركينا فاسو
أخبار دولية
2024-07-23
مقتل 15 جنديا في النيجر قرب الحدود مع بوركينا فاسو
0
أخبار دولية
2024-07-17
وزارة الخارجية الباكستانية استدعت نائب رئيس بعثة طالبان
أخبار دولية
2024-07-17
وزارة الخارجية الباكستانية استدعت نائب رئيس بعثة طالبان
0
آخر الأخبار
2024-07-16
الخارجية الباكستانية: مقتل 4 باكستانيين على الأقل وإصابة 30 آخرين في هجوم عُمان
آخر الأخبار
2024-07-16
الخارجية الباكستانية: مقتل 4 باكستانيين على الأقل وإصابة 30 آخرين في هجوم عُمان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:24
نجاة طفلة من غارة إسرائيلية قتلت 10 من أفراد عائلتها في خان يونس
أخبار دولية
08:24
نجاة طفلة من غارة إسرائيلية قتلت 10 من أفراد عائلتها في خان يونس
0
أخبار دولية
08:21
قضاء بنغلادش يفتح تحقيقا بتهمة القتل بحق الشيخة حسينة ومسؤولين
أخبار دولية
08:21
قضاء بنغلادش يفتح تحقيقا بتهمة القتل بحق الشيخة حسينة ومسؤولين
0
أخبار دولية
08:19
بوتين التقى محمود عباس: نحن قلقون إزاء الخسائر المدنية في غزة
أخبار دولية
08:19
بوتين التقى محمود عباس: نحن قلقون إزاء الخسائر المدنية في غزة
0
أخبار دولية
08:14
بوتين يقاطع حاكم كورسك خلال اعترافه بتقدم القوات الأوكرانية
أخبار دولية
08:14
بوتين يقاطع حاكم كورسك خلال اعترافه بتقدم القوات الأوكرانية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
07:39
تعميم لوزير المالية حدد سقف المبالغ المقبوضة على الصندوق الرئيسي بالعملات الأجنبية
اقتصاد
07:39
تعميم لوزير المالية حدد سقف المبالغ المقبوضة على الصندوق الرئيسي بالعملات الأجنبية
0
منوعات
2024-07-19
بحركته المميزة والمعروفة... مصارع شهير يعلن دعمه وتأييده لترامب (فيديو)
منوعات
2024-07-19
بحركته المميزة والمعروفة... مصارع شهير يعلن دعمه وتأييده لترامب (فيديو)
0
أخبار دولية
07:58
أوكرانيا ستوقف هجماتها عبر الحدود إذا وافقت موسكو على "سلام عادل"
أخبار دولية
07:58
أوكرانيا ستوقف هجماتها عبر الحدود إذا وافقت موسكو على "سلام عادل"
0
أخبار لبنان
2024-07-21
نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادة الامتياز الفنيّ في هذا الموعد
أخبار لبنان
2024-07-21
نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادة الامتياز الفنيّ في هذا الموعد
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:14
بوتين يقاطع حاكم كورسك خلال اعترافه بتقدم القوات الأوكرانية
أخبار دولية
08:14
بوتين يقاطع حاكم كورسك خلال اعترافه بتقدم القوات الأوكرانية
0
أخبار دولية
07:55
موقف حركة حماس من الجولة الجديدة من المفاوضات...
أخبار دولية
07:55
موقف حركة حماس من الجولة الجديدة من المفاوضات...
0
أخبار دولية
06:46
تفاصيل زيارة بلينكن إلى الشرق الأوسط والتطورات في الداخل الإسرائيلي
أخبار دولية
06:46
تفاصيل زيارة بلينكن إلى الشرق الأوسط والتطورات في الداخل الإسرائيلي
0
أخبار لبنان
06:21
أبو فاعور: حملة اتصالات ديبلوماسية وسياسية كبيرة جدا
أخبار لبنان
06:21
أبو فاعور: حملة اتصالات ديبلوماسية وسياسية كبيرة جدا
0
أخبار دولية
01:12
ترامب خلال مقابلة مع ماسك عبر اكس: طهران لن تهاجم
أخبار دولية
01:12
ترامب خلال مقابلة مع ماسك عبر اكس: طهران لن تهاجم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إليكم الخيارات البديلة أمام اللبنانيين في حال أغلقت أبواب مطار بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إليكم الخيارات البديلة أمام اللبنانيين في حال أغلقت أبواب مطار بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
إسرائيل في حال إستنفار قصوى
تقارير نشرة الاخبار
13:57
إسرائيل في حال إستنفار قصوى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
مصرف لبنان قادر على الحفاظ على سعر الدولار إذا توسعت الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:27
مصرف لبنان قادر على الحفاظ على سعر الدولار إذا توسعت الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الإعتداءت الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... حرش كونين وكفرحمام ودبل
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الإعتداءت الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... حرش كونين وكفرحمام ودبل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
16:59
هزّة أرضية شعر بها سكان معظم المناطق اللبنانيّة
خبر عاجل
16:59
هزّة أرضية شعر بها سكان معظم المناطق اللبنانيّة
2
آخر الأخبار
17:10
مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: هزة ارضية مركزها قرب حمص في سوريا شعر بها سكان لبنان
آخر الأخبار
17:10
مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: هزة ارضية مركزها قرب حمص في سوريا شعر بها سكان لبنان
3
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إليكم الخيارات البديلة أمام اللبنانيين في حال أغلقت أبواب مطار بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إليكم الخيارات البديلة أمام اللبنانيين في حال أغلقت أبواب مطار بيروت
4
أخبار لبنان
17:19
هزّة أرضية ضربت سوريا والاردن وشعر بها سكان لبنان
أخبار لبنان
17:19
هزّة أرضية ضربت سوريا والاردن وشعر بها سكان لبنان
5
آخر الأخبار
17:01
زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب منطقة الأردن وسوريا
آخر الأخبار
17:01
زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب منطقة الأردن وسوريا
6
خبر عاجل
07:33
طيران الشرق الأوسط: الرحلات للفترة الممتدة من 14 الى 18 آب ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها
خبر عاجل
07:33
طيران الشرق الأوسط: الرحلات للفترة الممتدة من 14 الى 18 آب ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها
7
اقتصاد
02:05
إنخفاض بأسعار المحروقات
اقتصاد
02:05
إنخفاض بأسعار المحروقات
8
أخبار لبنان
09:31
بلاغ من محافظ بيروت إلى مالكي الشقق السكنية في بيروت
أخبار لبنان
09:31
بلاغ من محافظ بيروت إلى مالكي الشقق السكنية في بيروت
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More