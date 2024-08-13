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يونيسف: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأكبر في العالم من حيث عدد الأطفال
أخبار دولية
2024-08-13 | 04:56
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يونيسف: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأكبر في العالم من حيث عدد الأطفال
اعلنت المنظمة الدولية للهجرة إن العالم لا يبذل ما يكفي من الجهود لمكافحة أكبر أزمة نزوح في العالم في السودان حيث يفاقم الجوع والمرض والفيضانات من معاناة السكان الذين يرزحون بالفعل تحت وطأة الصراع.
وقال محمد رفعت، الذي يقود بعثة المنظمة في السودان، في إفادة صحفية إن المنظمة لم تتلق إلا 21 بالمئة من الدعم الذي تحتاجه لتقديم المساعدات الضرورية للسودانيين.
وأضاف أن نحو واحد من كل خمسة أشخاص نزحوا داخل السودان بواقع 10.7 مليون نازح داخليا. وفر 2.3 مليون شخص من البلاد عبر الحدود.
وقال مسؤول في يونيسف، إن الأزمة الإنسانية في السودان هي الأكبر في العالم من حيث عدد الأطفال، وبدون تحرك سيواجه عشرات الآلاف من الأطفال في السودان خطر الموت خلال الشهور المقبلة.
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