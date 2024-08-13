مئات المستوطنين يقتحمون باحات "الأقصى"

اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى في القدس تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما تعرف بـ"ذكرى خراب الهيكل".وقد أفادت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية بأن شرطة الاحتلال تمنع المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى.وقد حولت الشرطة الاسرائيلية البلدة القديمة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، خصوصًا عند بوابات المسجد الأقصى وأبواب البلدة القديمة.