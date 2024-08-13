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قيود على تحركات المدنيين في اوكرانيا شمال شرق البلاد

أخبار دولية
2024-08-13 | 05:34
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قيود على تحركات المدنيين في اوكرانيا شمال شرق البلاد
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قيود على تحركات المدنيين في اوكرانيا شمال شرق البلاد

اعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية اليوم الثلاثاء إن هناك قيودا على تحركات المدنيين بعمق 20 كيلومترا داخل منطقة سومي في شمال شرق البلاد على الحدود مع روسيا.
 
وأوضحت  في بيان أن الإجراء ضروري بسبب احتدام القتال وتنشيط روسيا لمجموعات في المنطقة بهدف التخريب والاستطلاع.
 
وأضافت الهيئة أن الإجراء موقت وأن سكان المنطقة المفروض عليهم القيود والتي لها حدود مع منطقة كورسك الروسية لا يزال بإمكانهم الوصول إلى منازلهم بإظهار ما يدل على قيامهم بتسجيل هوياتهم. 

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