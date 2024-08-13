مقتل شخص جراء حريق غابات في ضواحي أثينا

أعلنت السلطات في اليونان أن أسوأ حريق غابات في البلاد هذا العام تسبب في مقتل شخص ولا يزال مستمرًا على مشارف العاصمة أثينا اليوم الثلاثاء رغم أن تراجع قوة الرياح والجهود المبذولة لمكافحته ساعد في الحد من شدته.



ويكافح المئات من رجال الإطفاء مدعومين بسيارات إطفاء وطائرات محملة بالمياه الحريق الذي اندلع يوم الأحد بالقرب من قرية فارنافاس على بعد 35 كيلومترًا إلى الشمال من أثينا وأحرق منازل ومركبات ومساحات من الغابات الجافة.



وامتد الحريق من منطقة الغابات والتلال إلى الضواحي أمس الاثنين بسبب الرياح القوية، ما أدى إلى اختناق المدينة بالدخان والرماد وأثار الذعر في الأحياء التي لم تشهد حريقًا بمثل هذا القرب منذ عقود.



ووصل الحريق إلى فريليسيا على بعد حوالي 14 كيلومترًا من وسط أثينا قبل يوم حيث عثر على شخص ميتًا وفقًا لرجال الإطفاء.



ولم يتم تحديد سبب اندلاع الحريق بعد.