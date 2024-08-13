تفاصيل زيارة بلينكن إلى الشرق الأوسط والتطورات في الداخل الإسرائيلي

سيتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مساءً إلى الشرق الأوسط، في جولة تشمل قطر ومصر وإسرائيل.



من جهة اخرى، توتر في الداخل الاسرائيلي، بعد سجال رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير الامن يواف غالانت، شهدت باحات المسجد الأقصى في القدس اقتحام وزيرين، بينهما وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فيما تعرف بـ"ذكرى خراب الهيكل".



هذه التفاصيل حول الزيارة الاميركية والتطورات في الداخل الاسرائيلي.