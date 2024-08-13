موقف حركة حماس من الجولة الجديدة من المفاوضات...

يخيّم الغموضُ على جولةٍ جديدة محتملة من المفاوضات يوم الخميس بين حماس وإسرائيل من أجلِ التوصل إلى وقفٍ للنار في قطاع غزة.حماس طالبت الوسطاء بتطبيق خطةٍ لوقف النار، كان قد أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن نهاية أيار الماضي، بدل الذهاب إلى جولات مفاوضات جديدة قد تعيد الأمور إلى نقطة الصفر.للوقوف عند موقف حركة حماس حيال مشاركتها في المفاوضات من عدمها ننتقل مباشرةً الى ممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي .