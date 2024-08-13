أوكرانيا ستوقف هجماتها عبر الحدود إذا وافقت موسكو على "سلام عادل"

أكدت أوكرانيا أنها ستوقف هجماتها عبر الحدود إذا وافقت موسكو على "سلام عادل".



وقال المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية جورجي تيخي في مؤتمر صحافي: "سرعة موافقة روسيا على سلام عادل.. سيعجل في وقف هجمات قوات الدفاع الأوكرانية على روسيا".