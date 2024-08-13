الجيش الروسي يعلن "إحباط" هجمات أوكرانية جديدة في كورسك

أعلنت روسيا أنها "أحبطت" هجمات أوكرانية جديدة في منطقة كورسك الحدودية، حيث أطلقت كييف هجوما بريا بدأ قبل أسبوع.



وأفادت وزارة الدفاع الروسية في إيجازها اليومي بأنها "أحبطت محاولات مجموعات متحركة تابعة للعدو على متن مركبات مدرعة لتحقيق اختراق في عمق الأراضي الروسية" حول عدد من القرى.